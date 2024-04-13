Survivor All-Star'da Ogeday elendi mi? Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

Survivor 2024 All Star'da kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Dokunulmazlık oyunu devam ederken Ogeday ile Yunus Emre kavga etti. Peki, Survivor All-Star'da Ogeday elendi mi? Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 23:16
Survivor All-Star'da Ogeday elendi mi? Yunus Emre diskalifiye mi oldu?
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Survivor Yunus Emre Özden ve Ogeday Girişken kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. Yunus Emre ile Ogeday arasında başlayan sözlü tartışma temas edilecek noktaya kadar ulaştı. Peki, Survivor All-Star'da Ogeday elendi mi? Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

OGEDAY ELENDİ Mİ?

Survivor All Star 85. Bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Yunus Emre ile Ogeday sözlü başlayan kavganın ardından birbirlerine temas edecek seviyede kavga etti. İki yarışmacı birbirine girerken, prodiksiyon ve yarışmacılar ikiliyi zar zor ayırdı. Kavga eden ikilinin Survivor All Star'da veda edip etmeyeceği ise yapılacak olan konseyin ardından belli olacak...


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