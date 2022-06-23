Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 22 Haziran 2022 Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Finale sayılı günler kala yarışmacılar bireysel yarışmalara başladı. Yarışmacılar haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu dün gece oynadı. 22 Haziran 2022 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni sisteme göre artık Survivor yarışmacıları bireysel yarışmalar ile mücadele edecek. Berkan'ın yarışmaya veda etmesinin ardından 6 kişi kalan 2022 Survivor All Star yarışmacıları artık bireysel yarışıyor.
Survivvor'da ilk bireysel dokunulmazlık oyunu 22 Haziran gecesi oynandı.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi haftanın ilk eleme adayını belirledi. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne oldu Adem ve Batuhan final etabında karşı karşıya geldi. Oyunun kazananı Adem oldu. Adem ödülden faydalanması için Ayşe ve Batuhan'ı seçti.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yeni kurallar gereği artık Survivor'da eleme adayı dokunulmazlığı kazanan kişi tarafında belirleniyor. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan Adem konseyde bir isim söyledi. Adem ikinci eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini söyledi.
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