Survivor'a kim veda etti? 21 Haziran Survivor All Star'da elenen isim kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
21 Haziran 2022'de Survivor'da heyecanlı bir gece yaşandı. Survivor'a veda eden isim belli oldu. 4 eleme adayının olduğu potada en düşük SMS'i alan kişi adaya veda etti. Survivor'a kimin veda ettiğini Acun Ilıcalı açıkladı.
TV 8'de ekrana gelen Survivor All Star 2022'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacıların bireysel olarak yarıştığı haftada dokunulmazlığı kazanan kişiler eleme adaylarını belirledi. İlk dokunulmazlığı kazanan Batuhan, Berkan'ın ismini söylemişti. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Ayşe, Nisa'nın ismini söyledi.
Konsey öncesi üçüncü dokunulmazlık oyununu oynandı. Oyunun ödülü ise akşam yemeğiydi. Dokunulmazlık oyununun kazananı Adem oldu. Adem ödülden yararlanması için Batuhan, Hikmet ve Nagihan'ı seçti.
Adem konsey öncesinde 3. ve 4. eleme adaylarının ismini söyledi. Adem, Nagihan ve Hikmet'i son eleme adayları olarak gösterdi.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor All Star 2022'ye veda eden kişi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Nisa, Berkan, Hikmet ve Nagihan'ın eleme adayı olduğu potada en düşük SMS sayısına sahip olan kişi adaya veda etti.
Adaya veda eden kişi Berkan oldu.
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