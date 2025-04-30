Survivor yarışmacısı Batuhan'ın Ailesi Acun Ilıcalı'yı tehdit etmiş!
Survivor All Star'da Hikmet ve Batuhan arasında yaşanan gerginlik sonrası Batuhan’ın ailesi suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı; Acun Ilıcalı ise ailesinden gelen tehdit içerikli mesajlara sert tepki gösterdi.
Survivor All Star'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Yarışmanın son bölümünde Hikmet Tuğsuz ve Batuhan Karacakaya arasında yaşanan gerginlik, yarışma dışına taşarak büyük bir krize dönüştü. Yaşanan olaylar sonrası Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi’nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
VOLKAN'IN DİRSEĞİ OLMASAYDI VURACAKTIM
Geçtiğimiz hafta yarışma sırasında Hikmet’in Batuhan’a kum fırlatmasıyla başlayan tartışma, konseyde daha da alevlendi. Hikmet, konseyde yaptığı açıklamada, “Volkan’ın dirseği olmasaydı Batuhan’a vuracaktım” ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tepki toplarken, Hikmet herhangi bir ceza almadı; yalnızca Acun Ilıcalı tarafından uyarıldı.
BATUHAN AİLESİNDEN SERT TEPKİ
Hikmet’e ceza verilmemesi Batuhan Karacakaya’nın ailesinin tepkisine yol açtı. Acil Durum Konseyi’nde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Batuhan’ın ailesinden gelen mesajı kamuoyuyla paylaştı. Aile, Hikmet hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Ilıcalı, Batuhan’ın ailesinin kendilerine ağır tehditler içeren ifadeler kullandığını söyledi ve “Artık bunu kabul etmiyorum” diyerek tepki gösterdi.
ACUN ILICALI 15 YILDIR İLK KEZ BAŞIMA GELİYOR
Yaşanan olaylar nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Ilıcalı, Batuhan’ın anne ve babasının söylediklerinin ve yazdıklarının 15 yıllık Survivor tarihinde ilk kez yaşandığını belirtti. Ailenin olanlar için doğrudan kendisini suçladığını ifade eden Ilıcalı, bu süreçte alınacak kararlar doğrultusunda Batuhan’ın yarışmaya devam edip etmeyeceğinin netleşeceğini söyledi.
Survivor All Star’daki bu gelişmeler, izleyiciler arasında da büyük yankı uyandırdı. Yarışmanın önümüzdeki bölümlerinde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.
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