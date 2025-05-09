Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim...
Survivor'ı takip eden yurttaşlar yeni bölümde adaya veda eden ismin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim...
Survivor All Star'da 8 Mayıs'ta gerçekleşen düelloların ardından adaya hangi yarışmacının veda ettiği merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim...
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Batuhan ve Volkan arasındaki düelloda 5-3 skoru ile kazanan taraf Batuhan olurken 5-1 skoruyla ikinci düellonun kazananı Sedat oldu.
Böylelikle final düellosu Volkan ve Yusuf arasında gerçekleşecek.
SURVIVOR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım oyunda kazanan taraf Kırmızı takım oldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kadınlardan ilk eleme adayı Sevgi oldu.
YARIŞMACILARI KORKUTAN SAHAKTLIK!
Takım oyununun final karşılaşmasında 2-0 Kırmızı Takım öndeyken düşerek sakatlanan Yağmur yarışmacıları korkuttu. Ağlamaya başlayan yarışmacıyı takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.Yağmur'un sağlık durumu ilerleyen günlerde belli olacak.
Etiketler: #survivor all star #survivor #eleme konseyi
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