Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:32

Güncelleme: 19.04.2025 - 00:32

Survivor All Star'da haftanın takım oyunşarı geride kaldı. Kıyasıya rekabetin sürdüğü yarışmanın ardından adaylar eleme potasına dahil oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Volkan, Sedat ve Batuhan haftanın ilk eleme adayları olarak belirlenmişti. Perşembe günü gerçekleşen dokunulmazlık oyununun ardından 4. eleme adayı olarak belirlenen isim Poyraz oldu.

Volkan-Sedat, Poyraz-Batuhan arasında düellolar gerçekleşecek.

TÜRKİYE'YE KİM GİDECEK?

Dokunulmazlık oyununun ardından bireysel oyunu kazanan Batuhan Gökgöz, Türkiye'ye giderek sevdikleriyle vakit geçirme hakkını kazanan ilk yarışmacı oldu.

Pazartesi günü gerçekleşen yarışta ise Almeda kazandı.

Dilşah ve Yusuf'un sona kaldığı Çarşamba günü ise Türkiye ödülünü kazanan isim Yusuf oldu.

Perşembe günü gerçekleşen oyunda Adem ödülü kazanan 4. isim oldu.

5. isim İsmail oldu.

SURVIVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

18 Nisan'da gerçekleştirilen iletişim oyununu Kırmızı Takım kazandı.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star’da eleme heyecanı bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitledi. Eleme düellosunda ilk tur eşleşmeleri Meryem-Asena ve Pınar-Yağmur şeklinde gerçekleşti. Bu turda Yağmur Banda, Pınar Saka'yı; Meryem Kasap ise Asena Demirbağ’ı mağlup etti.

Final düellosunda ise Asena ile Pınar bir kez daha karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin sonunda Pınar üstün gelerek adada kalmayı başardı. Böylece Survivor’a veda eden son isim Asena Demirbağ oldu.