Survivor All Star 2022'den ilk tanıtım yayınlandı: İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımı...

02 Ocak 2022 Pazar, 10:17

Fenomen yarışma programı Survivor, 2022'de All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Türkiye'nin ilgiyle izlediği program, 15 Ocak tarihinden itibaren TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında kimlerin yer aldığı merakla bekleniyordu.

Son olarak TV8'in sahibi ve ayrıca yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Survivor 2022 All Star Ünlüler takımının ilk fragmanını yayınladı.

İlk tanıtıma göre Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı, Sema, Merve, Nagihan Karadere, Aycan, Elif, Sercan, Mert, Adem, Atakan gibi isimler Ünlüler takımında yarışacak.

İşte Survivor All Star 2022 Ünlüler takımı...

Öte yandan All Star kadrosunda yer alayacak Gönüllüler de belli oldu. Fragmana göre Gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı yer alacak.

İşte Survivor All Star 2022 Gönüllüler takımı...