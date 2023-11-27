Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli’de, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan L.A. (44), polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:03
Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan L.A. yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyette işlemleri tamamlanan L.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

L.A.’nın söz konusu suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi.


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