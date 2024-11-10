Survivor'un fenomen ismi Merve Aydın'dan şoke eden açıklama

Yayınlanma: 10.11.2024 - 16:34

Güncelleme: 10.11.2024 - 16:34

Survivor’a daha önce 5 kez katılan Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarışmaya olan ilgisini dile getirdi. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Aydın, “Canlarım, ben Survivor’ı çok ama çok fazla seviyorum. Çağırsalar yine giderim. Yarın söylesinler yine giderim. En çok sevdiğim şey yarışmak, yarışma ruhunu çok seviyorum. 10 kere de olsa 10 kere giderim” ifadelerini kullandı.

MERVE AYDIN KİMDİR?

17 Mart 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Merve Aydın, spor kariyerinde başarılı dereceler elde etmiş bir atlet olarak tanınıyor. 2008 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) 4x400 bayrak yarışında da ikinci gümüş madalyanın sahibi oldu.

2012 Londra Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde yarışırken sakatlanan Aydın, seriyi tamamlayarak büyük bir azim örneği sergiledi. Aynı yıl Beyaz Rusya’da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta 2:00.23'lük derecesiyle 800 metre Türkiye rekorunu kırdı. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda (Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) 3:29.42’lik dereceyle açık hava Türkiye rekorunu da elinde bulunduruyor.

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenen Aydın’ın Mehmet Barlas Filiz adında bir oğlu bulunuyor.