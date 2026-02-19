'Susatmaz' diye içilen o içecek aslında vücudu kurutuyor: Susuzluğun gizli sorumlusu

Ramazan ayında oruç tutanların en büyük endişesi, gün boyu yaşanacak susuzluk hissi. Bu hissi engellemek amacıyla sahurda aşırı miktarda siyah çay tüketilmesi, biyolojik açıdan büyük bir hata. Siyah çayın yapısında bulunan yüksek orandaki teofilin ve kafein maddeleri böbrekleri uyararak süzme hızını artırır, bu da sahurda içilen suyun hücrelere nüfuz etmeden kısa süre içinde idrar yoluyla atılmasına yol açar.

Sadece siyah çay değil, sahur menülerinde "masum kahvaltılık" olarak görülen siyah zeytin, eski kaşar, tulum peyniri ve salamura ürünler de birer "gizli tuz deposu". Yüksek sodyum içeren bu gıdalar, hücre içindeki suyu dışarı çekerek kanın yoğunluğunu artırır ve beynin susuzluk merkezini gün boyu uyarır. Bu durumun ağız kuruluğuna, halsizliğe ve baş ağrısına zemin hazırlar.

SİYAH ÇAY YERİNE IHLAMUR VE REZENE TÜKETİLMELİ

Uzmanlara göre, ertesi gün susuzluk yaşamamak için sahurda siyah çay yerine ıhlamur, rezene veya şekersiz komposto gibi hücreleri neme doyuran içecekler tercih edilmeli. Tuzlu peynirler yerine lor veya tuzsuz çökelek tüketilmeli; zeytin yerine ise uzun süre tok tutan ve susatmayan çiğ ceviz, badem veya fındık yenmeli.