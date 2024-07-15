Susmayan yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı: 'Makineli tüfek gibisin'

Yayınlanma: 15.07.2024 - 19:40

Güncelleme: 15.07.2024 - 19:40

Her soruda uzun açıklamalar yaparak enerjisini ortaya koyan Murat Yaşar Bayram, Kenan İmirzalıoğlu'nu adeta şaşkına çevirdi.

İmirzalıoğlu, Bayram’ın susmak bilmeyen konuşmalarına dayanamayarak “Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor” yorumunda bulundu.

30 BİN TL’LİK SORUDA ELENDİ

Yarışmada 30 bin TL’lik soruya kadar gelen Bayram’a, “1990’da ABD müzik listelerinde birinci sıraya çıkan ‘Ice Ice Baby’ adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?” sorusu yöneltildi.

Doğru cevabın Vanilla Ice olduğu soruya Eminem yanıtını vererek elenen Bayram, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu esnada Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacının hiç susmaması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bayram’ın elenmesinin ardından İmirzalıoğlu, “Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?” diye sordu. “Evet” cevabını alınca, “Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor” diyerek esprili bir dille durumu özetledi.

Yarışmadan elenen Bayram, son sözlerini söylerken de susmadı. “Benim programıma bağlanan 5 saniye konuşabiliyor. Ben konuşacağım kardeşim, benim programım bu” diyerek kendini savundu.

Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya son bir şey söylemesi için izin verdikten sonra Bayram, 5 bin TL’lik ödülüyle yarışmadan ayrıldı.