Hakan Çalhanoğlu'ndan Kenan Yıldız paylaşımı: 'Gururumuz'

Yayınlanma: 09.07.2024 - 22:11

Güncelleme: 09.07.2024 - 22:11

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Milli takımın genç oyuncularından Kenan Yıldız ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı paylaşımda Kenan Yıldız'ın fotoğrafını koyarak "Gururumuz" notunu kullandı.

Bu paylaşım futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşım: