Sustalı Ceylan dizisinin Dilara'sı Seda Türkmen kim, kaç yaşında nereli? Seda Türkmen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'da Dilara karakterine hayat verecek olan Seda Türkmen'in yaşamı merak edildi. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin Dilara'sı Seda Türkmen kim, kaç yaşında nereli? Seda Türkmen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Seda Türkmen Yargı, Mahkum, Sandık Kokusu gibi dizilerle ekranlarındaki yerini aldı. İzleyiciler Seda Türkmen'in hayatını, oynadığı dizi ve filmleri merak ediyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin Dilara'sı Seda Türkmen kim, kaç yaşında nereli? Seda Türkmen hangi dizi ve filmlerde oynadı?
SEDA TÜRKMEN KİMDİR?
Seda Türkmen 9 Ocak 1987 tarihinde İzmir'de doğdu. 2017'de İstila! oyunundaki rolüyle Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü.
2020'de Mavzer filmindeki rolüyle Adana Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.
SEDA TÜRKMEN EVLİ Mİ?
19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Bora Akkaş ile evlendi. Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
SEDA TÜRKMEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2009-2010 - Papatyam - Arzu
2012 - Annem Uyurken - Derya
2013-2014 - Fatih Harbiye - Fahriye
2015 - Mutlu Ol Yeter - Ayşe
2016 - Hayatımın Aşkı - Sema
2017-2018 - Kanatsız Kuşlar
2017 - Sahipli - Hülya
2019 - Benim Tatlı Yalanım - Burcu Eren
2020-2021 - Tövbeler Olsun - Nazmiye Horanta Mert
2021 - 50m2 - Aslı
2021 - 10 Bin Adım - Özge
2022 - Mahkum - Ayşe
2022 - Aşk Kumardır - Defne
2023 - Yargı - Dilek Oknaz
2023-2024 - Sandık Kokusu - Lale Özkan
2025 - Sustalı Ceylan - Dilara
SEDA TÜRKMEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2015 - Yeni Hayat - Özlem
2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye - Ajan
2018 - Kelebekler - Seda
2019 - Aslı Gibidir - Vlogger
2019 - Fırıncının Karısı - Hacer
2019 - Küçük Şeyler - Zeynep
2020 - Mavzer - Cennet
2022 - Mutlu Aile Tablosu - Nalan
2022 - Aşkın Kıyameti - Melda
2023 - Bursa Bülbülü - Sevda
2023 - Tebessüm
2023 - Şiyar Gedik
2024 - Erdal İle Ece - Ece
SEDA TÜRKMEN HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?
2010 - Macbeth
2011 - Don Juan'ın Gecesi
2012 - Antonius ile Kleopatra
2013 - Kabin
2013 - Sürpriz
2015 - Eğlendirme Dairesi
2016 - 3G - Geldim Gördüm Güldüm Show
2017 - İstila!
2017 - Tac'ın Nöbetçileri
2018 - Hakikat, Elbet Bir Gün
2021 - Başka Bir Dünyada Görüşürüz
2021 - Istırap Korosu
2025 - Kutsal
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