Yayınlanma: 04.04.2025 - 21:02

Güncelleme: 04.04.2025 - 21:02

Seda Türkmen Yargı, Mahkum, Sandık Kokusu gibi dizilerle ekranlarındaki yerini aldı. İzleyiciler Seda Türkmen'in hayatını, oynadığı dizi ve filmleri merak ediyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin Dilara'sı Seda Türkmen kim, kaç yaşında nereli? Seda Türkmen hangi dizi ve filmlerde oynadı?

SEDA TÜRKMEN KİMDİR?

Seda Türkmen 9 Ocak 1987 tarihinde İzmir'de doğdu. 2017'de İstila! oyunundaki rolüyle Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü.

2020'de Mavzer filmindeki rolüyle Adana Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.

SEDA TÜRKMEN EVLİ Mİ?

19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Bora Akkaş ile evlendi. Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

SEDA TÜRKMEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2009-2010 - Papatyam - Arzu

2012 - Annem Uyurken - Derya

2013-2014 - Fatih Harbiye - Fahriye

2015 - Mutlu Ol Yeter - Ayşe

2016 - Hayatımın Aşkı - Sema

2017-2018 - Kanatsız Kuşlar

2017 - Sahipli - Hülya

2019 - Benim Tatlı Yalanım - Burcu Eren

2020-2021 - Tövbeler Olsun - Nazmiye Horanta Mert

2021 - 50m2 - Aslı

2021 - 10 Bin Adım - Özge

2022 - Mahkum - Ayşe

2022 - Aşk Kumardır - Defne

2023 - Yargı - Dilek Oknaz

2023-2024 - Sandık Kokusu - Lale Özkan

2025 - Sustalı Ceylan - Dilara

SEDA TÜRKMEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2015 - Yeni Hayat - Özlem

2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye - Ajan

2018 - Kelebekler - Seda

2019 - Aslı Gibidir - Vlogger

2019 - Fırıncının Karısı - Hacer

2019 - Küçük Şeyler - Zeynep

2020 - Mavzer - Cennet

2022 - Mutlu Aile Tablosu - Nalan

2022 - Aşkın Kıyameti - Melda

2023 - Bursa Bülbülü - Sevda

2023 - Tebessüm

2023 - Şiyar Gedik

2024 - Erdal İle Ece - Ece

SEDA TÜRKMEN HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?

2010 - Macbeth

2011 - Don Juan'ın Gecesi

2012 - Antonius ile Kleopatra

2013 - Kabin

2013 - Sürpriz

2015 - Eğlendirme Dairesi

2016 - 3G - Geldim Gördüm Güldüm Show

2017 - İstila!

2017 - Tac'ın Nöbetçileri

2018 - Hakikat, Elbet Bir Gün

2021 - Başka Bir Dünyada Görüşürüz

2021 - Istırap Korosu

2025 - Kutsal