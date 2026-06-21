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'Susuz Yaz’ın senaristi ve yönetmeni belli oldu

'Susuz Yaz’ın senaristi ve yönetmeni belli oldu

21.06.2026 22:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Susuz Yaz’ın senaristi ve yönetmeni belli oldu

Berlin Film Festivali’nde büyük ödül olan Altın Ayı’yı kazanarak Türk sinema tarihine uluslararası alanda ödül kazanan ilk film olarak geçen Susuz Yaz projesinin dizi versiyonunun yazar ve yönetmeni belli oldu.
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Ay Yapım, Necati Cumalı’nın 1963 yılında sinemaya uyarlanan “Susuz Yaz” kitabının eser haklarını satın almıştı.

Berlin Film Festivali’nde büyük ödül olan Altın Ayı’yı kazanarak Türk sinema tarihine uluslararası alanda ödül kazanan ilk film olarak geçen projenin dizi versiyonunun yazar ve yönetmeni belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizinin senaristi “Yargı”, “Karadayı”, “Gümüş” gibi dizilerde imzası olan Sema Ergenekon oldu.

Kanal görüşmeleri devam eden dizinin yönetmen koltuğunda ise “Kalp Atışı”, “Mucize Doktor” gibi projeleri çeken Yusuf Pirhasan oturacak.

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