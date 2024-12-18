Suyun üzerine kurulmuş bir köy: Ev, okul, hastane hepsi yüzüyor

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:41

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:41

Tayland’ın güneyinde, Phang Nga Körfezi'nde yer alan Ko Panyi, 18. yüzyılda Malezya’dan gelen Müslüman balıkçılar tarafından tamamen suyun üzerinde inşa edilmiş bir balıkçı köyü olarak dikkati çekiyor.

Andaman Denizi'nde bulunan yüzen köyde yerel halk, su ile iç içe bir yaşam sürdürüyor. Kazıklar üzerinde inşa edilen Ko Panyi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliği ile ziyaretçilerinin ilgisini görüyor.

Öte yandan, suyun üstünde ahşap iskelelerle yapılan futbol sahası, bölgenin kültürüne değer katarken köyde sosyal bir mekan olarak işlev görüyor.

Turizmin artmasına rağmen, Ko Panyi'deki yaşam büyük ölçüde balıkçılık endüstrisine dayalı. Çünkü turistler sadece kurak mevsimde köyü ziyaret ediyor. Yağışlı mevsimdeki tehlikeli su koşulları nedeniyle yerleşim alanının büyüklüğünün sınırlı olması, köyden göçe neden oluyor.