Tacizci Sinan Sardoğan, canlı yayında Müge Anlı'yı tehdit etti: 'Adamı sinirlendirme...'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:15

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağızları açık bırakan dakikalar yaşandı. Günlerdir konuşulan Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan Sinan Sardoğan Müge Anlı'ya sözleriyle "pes" dedirtti.

"YARARIM BEYNİNİ" DEMİŞTİ

Geçen günlerde yayınlanan bölümde Müge Anlı "Bacaklarıma bakma, yararım senin beynini" diyerek Sinan'a çıkışmıştı. Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu olmadığını ve yine her şeye "Hayır" diyen Sinan, Müge Anlı ile inatlaştı.

"ADAMI SİNİRLENDİRME"



Sinan, Müge Anlı'yı canlı yayında "Adamı sinirlendirme" diyerek tehdit etti. Sinan konuşmasının devamında da Müge Anlı'ya "Yarıyordun beynimi gel" dedi. Bu anlarda Müge Anlı çok sinirlendi.

Herkese küfürler savuran Sinan'a, Müge Anlı "Ancak ağzında bu laflar, bir şey yapamadığın için" dedi.