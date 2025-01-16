Tacize uğradığını açıklamıştı: Seçil Gür şikayetçi olmaktan vazgeçti

Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:33

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:33

Bir dönem Serdar Ortaç ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Seçil Gür, geçtiğimiz günlerde 7 aydır sözlü, yazılı ve temaslı şekilde tacize uğradığını açıklamıştı.

Gür, bu süreçte ailesi için sustuğunu ancak daha fazla dayanamadığını belirterek, taciz iddialarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

"TÜM YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM" DEMİŞTİ

Seçil Gür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım, çünkü bu kişi hayatıma yaklaşık 5-6 ay dahil ettiğim biriydi. Ancak yaptığı tüm ahlaksız ve tahrik edici davranışlara rağmen sustum. Bu kişi durmak bilmiyor. Elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım. Allah herkesi kötü insanlardan korusun."

ŞİKAYETÇİ OLMAKTAN VAZGEÇTİ

Tüm bu açıklamalardan sonra, Seçil Gür’ün şikayetçi olmaktan vazgeçtiği duyuruldu. Gür’ün avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Müvekkilimiz Seçil Gür, sosyal medya hesabından aylarca tacize uğradığını açıklamıştır. Ancak basında yer alan asılsız haberler sebebiyle bu süreç müvekkilimiz ve ailesi için oldukça zor geçmiştir. Söz konusu kişinin bundan böyle rahatsızlık vermeyeceği kanaati müvekkilimizde oluşmuştur. Ayrıca müvekkilimiz, bu kişiyle isminin medyada anılmasını istemediğinden yasal haklarını kullanmaktan şu aşamada vazgeçmeyi uygun görmüştür. Durumu basına ve kamuoyuna saygıyla bildiririz."