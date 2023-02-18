Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz 'son kez' diyerek paylaştı: Yürek yakan fotoğraf...
Instagram'daki yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalandı. Büyük yıkımın olduğu şehirde ailesinin bir kısmıyla beraber enkaz altında kalan Taha'dan acı haber geldi. Taha'nın ablası Semiha Duymaz, Instagram hesabını kapatacağını belirtirken, kardeşine de veda etti.
Hatay'da depreme yakalanan Taha Duymaz günlerdir enkaz altındaydı. Taha ile ilgili gelişmeleri ablası Semiha Duymaz Instagram hesabı üzerinden paylaşıyordu.
ACI HABER GELDİ
Taha'ya günlerdir ulaşılamadığı için türlü ihtimaller ortaya atılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda önceki gün Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
SEMİHA DUYMAZ'DAN SON PAYLAŞIM
Semiha Duymaz ile ilgili 'Taha'yı kullanıyor, Hatay'a çok geç gitti' gibi iddialar ortaya atılmıştı. Abla Duymaz'dan ailesi ile ilgili son dakika paylaşımı geldi.
KAHREDEN FOTOĞRAF
Abla Duymaz, Instagram hesabı üzerinden iki paylaşımda bulundu.
İlk olarak Taha ya da kardeşi Melek'e ait olan bir telefonu çeken Semiha Duymaz, "Dilerim Allah'tan Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın" notunu düştü.
'SON PAYLAŞIMIM OLACAK'
Bir diğer paylaşımında da hesabını kapatacağını ve artık yapılacak paylaşımların kendisi ve ailesiyle bir ilgisinin olmayacağını belirten Semiha Duymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kaybımız büyük. Ailem ve ben bu süreçte yanımızda olan, olmak isteyip olamayan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Bundan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin."
MUCİZE GERÇEKLEŞMEDİ
Birçok ünlü ismin de yakından takip ettiği enkazdan bir mucize bekleniyordu. Duymaz ailesine ait acı haber duyuruldu. Taha Duymaz ve ailesinin olduğu binanın 8 katlı olduğu ve iki binanın birleşerek yıkıldığı belirtilmişti.
Enkazdan Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenleri çıkarıldı.
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