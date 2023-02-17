Armağan Çağlayan'dan 'Taha Duymaz' paylaşımı: 'Umutları vardı...'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Ekipler Duymaz'ın cansız bedenine ulaştı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan da bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 16:06
Armağan Çağlayan'dan 'Taha Duymaz' paylaşımı: 'Umutları vardı...'
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan iki yıkıcı deprem sebebiyle Taha Duymaz, kardeşleri, halası, yeğenleri ve eniştesi ile Hatay'da göçük altında kalmıştı. 

Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan Duymaz'dan günlerdir haber alınamazken; son olarak ünlü ismin yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragip Narin'den açıklama geldi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Duymaz'ın ölüm haberini arkadaşı Ragip Narin, "Başımız sağolsun" mesajıyla verdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: 'UMUTLARI VARDI...'

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan da bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Taha'nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör Beni çekiminde tanışmıştık. Çok saygılı, ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu. Umutları vardı. 'Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım,insanın ömrü kelebek gibi' demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin."


Armağan Çağlayan Taha Duymaz

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