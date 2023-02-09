Taha Duymaz'ın ablası: 'Ses yok diye bakmıyorlar, ölüme terk edildiler'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:13

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:02

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem ile sarsıldı. Felakette 4. güne girilirken şu ana kadar 12 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Ülkede 7 günlük milli yas; deprem bölgesinde de 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Depremlerin ardından Hatay'da aile ile birlikte enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda enkazdan ses gelmediği gerekçesiyle arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu söyledi.

“AFAD EMİR GELMEDEN BAKAMAZMIŞ”

Duymaz yaptığı paylaşımda, "Olduğu bölgede çalışma var ama ses yokmuş, konuşamıyorlar bayılmışlar. Ses yok diye AFAD emir gelmeden bakamazmış, böyle bir sistem var mı Allah aşkına? Böyle bir adalet, ölüme terk edildiler. Ne olur Allah rızası için duyun sesimizi, bizi bu canları, onca insanı" ifadelerini kullandı.

CZN BURAK ENKAZIN ÖNÜNDE YARDIM İSTEDİ

Sosyal medya fenomeni CZN Burak da Taha Duymaz'ın altında olduğu enkazın önüne giderek yardım çağrısında bulundu.

CZN Burak videoda, "Şu an şu binada Taha Duymaz'ın kendisi, Melek Duymaz kardeşi, Umut Duymaz kardeşi, halası ve eniştesi var. Ve diğer yaşayan komşular var. Burası sekiz katlı bir bina. Lütfen herkesten yardım istiyorum" dedi.

CZN Burak'ın videosunu paylaşan abla Duymaz, "Şu an @cznburak abimiz Allah razı olsun, kardeşlerimle sokak sokak gezip vinç arıyorlar. Enkaz bölgesine ve kimseye ulaşamıyorlar. Ekiplerin söyledikleri, oradan emir almamız gerek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu durumda emir nedir, ses olduğuna rağmen kaç gün ne olur dayanın bol bol dua, sizin dualarınız güç versin" dedi.