Takıntıya dönüşen romantizm: Limerence nedir, belirtileri nelerdir?

Son yıllarda psikoloji dünyasında sıkça konuşulan kavramlardan biri olan limerence, yoğun romantik takıntı hali olarak tanımlanır. İlk kez 1979 yılında psikolog Dorothy Tennov tarafından literatüre kazandırılan bu kavram, karşılıksız ya da belirsiz ilişkilerde ortaya çıkan yoğun zihinsel meşguliyeti ifade eder. Peki tam anlamıyla limerence nedir, belirtileri nelerdir ve sağlıklı aşktan nasıl ayrılır? İşte, takıntılı aşkın psikolojik yüzü...
LİMERENCE NEDİR?
Limerence; bir kişiye karşı gelişen, kontrol edilmesi zor, yoğun ve takıntılı romantik düşünce halidir.
Bu durumda kişi:
- Sürekli karşı tarafı düşünür
- Küçük işaretleri büyük anlamlara dönüştürür
- Karşılık görme ihtiyacıyla yoğun kaygı yaşar
- Reddedilme ihtimaline aşırı hassas olur
Limerence genellikle belirsiz, netleşmemiş ya da karşılıksız ilişkilerde daha güçlü hissedilir.
LİMERENCE BELİRTİLERİ NELERDİR?
1. Sürekli onu düşünme
Gün içinde zihnin büyük bölümünü o kişi kaplar. İş, okul ya da sosyal hayat etkilenebilir.
2. Küçük davranışlara büyük anlam yükleme
Bir mesaj, bir bakış ya da bir beğeni aşırı analiz edilir. Kişi “Acaba o da bana karşı bir şey hissediyor mu?” sorusunu sürekli zihninde tekrarlar.
3. Karşılık görme ihtiyacının yoğunluğu
Limerence yaşayan kişi için en önemli şey, duygularının karşılık bulmasıdır. Karşılık görmediğini düşündüğünde yoğun mutsuzluk yaşayabilir.
4. Ruh halinde ani değişimler
Mesaj geldiğinde aşırı mutluluk, gelmediğinde hayal kırıklığı… Duygusal iniş çıkışlar oldukça belirgindir.
5. İdealize etme
Karşı tarafın kusurları görmezden gelinir. Kişi neredeyse “kusursuz” bir figür haline getirilir.
6. Takıntılı sosyal medya kontrolü
Sosyal medya profiline sık sık bakma, çevrim içi olup olmadığını kontrol etme gibi davranışlar görülebilir.
LİMERENCE İLE AŞK ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Sağlıklı Aşk:
- Karşılıklı güven vardır
- Gerçekçi bakış açısı vardır
- Duygusal denge korunur
- Bağ kurma odaklıdır
Limerence:
- Belirsizlik ve kaygı yoğundur
- İdealizasyon yüksektir
- Duygusal iniş çıkışlar fazladır
- Onay ve karşılık alma odaklıdır
Limerence, daha çok “bağımlılık benzeri” bir romantik durum olarak tanımlanır.
LİMERENCE NEDEN OLUR?
Uzmanlara göre limerence şu faktörlerle ilişkili olabilir:
- Düşük öz saygı
- Bağlanma problemleri
- Terk edilme korkusu
- Çocukluk döneminde yaşanan duygusal eksiklikler
- Belirsiz ve ulaşılması zor kişiler
Belirsizlik, limerence’i besleyen en önemli faktördür.
LİMERENCE NE KADAR SÜRER?
Limerence genellikle birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir. Ancak karşılık netleştiğinde ya da iletişim tamamen kesildiğinde zamanla azalabilir.
LİMERENCE İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?
- Gerçekçi düşünce geliştirmek
- Sosyal medya temasını azaltmak
- Duygusal bağımlılık farkındalığı kazanmak
- Hobiler ve sosyal çevreye yönelmek
- Gerekirse psikolojik destek almak
Özellikle yoğun takıntı hali günlük yaşamı etkiliyorsa profesyonel destek önemlidir.