Takıntıya dönüşen romantizm: Limerence nedir, belirtileri nelerdir?

Son yıllarda psikoloji dünyasında sıkça konuşulan kavramlardan biri olan limerence, yoğun romantik takıntı hali olarak tanımlanır. İlk kez 1979 yılında psikolog Dorothy Tennov tarafından literatüre kazandırılan bu kavram, karşılıksız ya da belirsiz ilişkilerde ortaya çıkan yoğun zihinsel meşguliyeti ifade eder. Peki tam anlamıyla limerence nedir, belirtileri nelerdir ve sağlıklı aşktan nasıl ayrılır? İşte, takıntılı aşkın psikolojik yüzü...

LİMERENCE NEDİR?

Limerence; bir kişiye karşı gelişen, kontrol edilmesi zor, yoğun ve takıntılı romantik düşünce halidir.

Bu durumda kişi:

Sürekli karşı tarafı düşünür

Küçük işaretleri büyük anlamlara dönüştürür

Karşılık görme ihtiyacıyla yoğun kaygı yaşar

Reddedilme ihtimaline aşırı hassas olur

Limerence genellikle belirsiz, netleşmemiş ya da karşılıksız ilişkilerde daha güçlü hissedilir.

LİMERENCE BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. Sürekli onu düşünme

Gün içinde zihnin büyük bölümünü o kişi kaplar. İş, okul ya da sosyal hayat etkilenebilir.

2. Küçük davranışlara büyük anlam yükleme

Bir mesaj, bir bakış ya da bir beğeni aşırı analiz edilir. Kişi “Acaba o da bana karşı bir şey hissediyor mu?” sorusunu sürekli zihninde tekrarlar.

3. Karşılık görme ihtiyacının yoğunluğu

Limerence yaşayan kişi için en önemli şey, duygularının karşılık bulmasıdır. Karşılık görmediğini düşündüğünde yoğun mutsuzluk yaşayabilir.

4. Ruh halinde ani değişimler

Mesaj geldiğinde aşırı mutluluk, gelmediğinde hayal kırıklığı… Duygusal iniş çıkışlar oldukça belirgindir.

5. İdealize etme

Karşı tarafın kusurları görmezden gelinir. Kişi neredeyse “kusursuz” bir figür haline getirilir.

6. Takıntılı sosyal medya kontrolü

Sosyal medya profiline sık sık bakma, çevrim içi olup olmadığını kontrol etme gibi davranışlar görülebilir.

LİMERENCE İLE AŞK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Sağlıklı Aşk:

Karşılıklı güven vardır

Gerçekçi bakış açısı vardır

Duygusal denge korunur

Bağ kurma odaklıdır

Limerence:

Belirsizlik ve kaygı yoğundur

İdealizasyon yüksektir

Duygusal iniş çıkışlar fazladır

Onay ve karşılık alma odaklıdır

Limerence, daha çok “bağımlılık benzeri” bir romantik durum olarak tanımlanır.

LİMERENCE NEDEN OLUR?

Uzmanlara göre limerence şu faktörlerle ilişkili olabilir:

Düşük öz saygı

Bağlanma problemleri

Terk edilme korkusu

Çocukluk döneminde yaşanan duygusal eksiklikler

Belirsiz ve ulaşılması zor kişiler

Belirsizlik, limerence’i besleyen en önemli faktördür.

LİMERENCE NE KADAR SÜRER?

Limerence genellikle birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir. Ancak karşılık netleştiğinde ya da iletişim tamamen kesildiğinde zamanla azalabilir.

LİMERENCE İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Gerçekçi düşünce geliştirmek

Sosyal medya temasını azaltmak

Duygusal bağımlılık farkındalığı kazanmak

Hobiler ve sosyal çevreye yönelmek

Gerekirse psikolojik destek almak

Özellikle yoğun takıntı hali günlük yaşamı etkiliyorsa profesyonel destek önemlidir.