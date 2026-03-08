Cumhuriyet Gazetesi Logo
Taksim metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim neden kapalı?

Taksim metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim neden kapalı?

8.03.2026 13:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Taksim metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim neden kapalı?

Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugün (8 Mart 2026 Pazar) M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bulunan Taksim durağının belirli bir saatten sonra kapatılacağını açıkladı. Peki, Taksim metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim neden kapalı?

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda 8 Mart Pazar günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağını duyurdu. Peki, Taksim metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim neden kapalı?

TAKSİM METRO KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 8 Mart 2026 Pazar günü saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu trafiğe kapatılacak. İstasyonun ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ise işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

İlgili Konular: #metro istanbul #taksim #Kabataş