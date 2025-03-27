Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak? İstanbul'da kapalı olan metro durakları...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Valiliği toplu ulaşımda kısıtlamaya gitmişti. Peki, Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak? İstanbul'da kapalı olan metro durakları...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrasında çeşitli illerde eylemler ve yürüyüşler gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği'nin kararı ile toplu ulaşıma kısıtlama getirildi. Peki, Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak? İstanbul'da kapalı olan metro durakları...
TAKSİM METRO DURAKLARI KAPALI MI?
Metro İstanbul sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.''
Etiketler: #metro istanbul #EYLEM #toplu ulaşım #kısıtlama
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