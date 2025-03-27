Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:06

Güncelleme: 27.03.2025 - 18:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrasında çeşitli illerde eylemler ve yürüyüşler gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği'nin kararı ile toplu ulaşıma kısıtlama getirildi. Peki, Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak? İstanbul'da kapalı olan metro durakları...

TAKSİM METRO DURAKLARI KAPALI MI?

Metro İstanbul sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.''