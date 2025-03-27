Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak? İstanbul'da kapalı olan metro durakları...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Valiliği toplu ulaşımda kısıtlamaya gitmişti. Peki, Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak? İstanbul'da kapalı olan metro durakları...

Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak? İstanbul'da kapalı olan metro durakları...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kararı sonrasında çeşitli illerde eylemler ve yürüyüşler gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği'nin kararı ile toplu ulaşıma kısıtlama getirildi. Peki, Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak? İstanbul'da kapalı olan metro durakları...

TAKSİM METRO DURAKLARI KAPALI MI?

Metro İstanbul sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'' 


Etiketler: #metro istanbul #EYLEM #toplu ulaşım #kısıtlama

İlgili Haberler

Son Dakika... Özgür Özel'den 'T-U-R-P' açılımı: İmamoğlu'nun adaylığı resmen açıklandı!

Son Dakika... Özgür Özel'den 'T-U-R-P' açılımı: İmamoğlu'nun adaylığı resmen açıklandı!
Son Dakika... CHP'den 'RTÜK' kararı: Saat verdiler!

Son Dakika... CHP'den 'RTÜK' kararı: Saat verdiler!
Son Dakika... Metro İstanbul duyurdu: Toplu ulaşım yine kısıtlandı

Son Dakika... Metro İstanbul duyurdu: Toplu ulaşım yine kısıtlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler