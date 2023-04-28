Talk show sunucusu Jerry Springer hayatını kaybetti
ABD'li ünlü talk show sunucusu Jerry Springer 79 yaşında hayatını kaybetti.
Televizyon tarihinin etkili isimlerinden biri olan sunucu Jerry Springer hayatını kaybetti. 27 yıl boyunca ekranlarda 'The Jerry Springer Show'u sunan Springer, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Sunucuya birkaç ay önce pankreas kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.Chicago'daki evinde yaşamını yitiren sunucu, ABD Kongresi'ne girmeye çalışmış ancak başarılı olamamaıştı.
Bir dönem belediye başkanlığı yapan sunucunun yıldızı, 1991'de başladığı 'Jerry Springer Show' ile parlamıştı.
Programı reyting rekorları kıran sunucu, çoğunlukla politik konulara odaklanmıştı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- Gençlerden AKP'ye oy yok!
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- 'Saray, Soylu ve Bozdağ yapımı'
- İktidara yakın anketçi bile sonuca inanamadı
- Cumhur'un ortağından çok konuşulacak yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki