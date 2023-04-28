Talk show sunucusu Jerry Springer hayatını kaybetti

ABD'li ünlü talk show sunucusu Jerry Springer 79 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:31
Talk show sunucusu Jerry Springer hayatını kaybetti
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Televizyon tarihinin etkili isimlerinden biri olan sunucu Jerry Springer hayatını kaybetti. 27 yıl boyunca ekranlarda 'The Jerry Springer Show'u sunan Springer, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Sunucuya birkaç ay önce pankreas kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.Chicago'daki evinde yaşamını yitiren sunucu, ABD Kongresi'ne girmeye çalışmış ancak başarılı olamamaıştı.

Bir dönem belediye başkanlığı yapan sunucunun yıldızı, 1991'de başladığı 'Jerry Springer Show' ile parlamıştı.

Programı reyting rekorları kıran sunucu, çoğunlukla politik konulara odaklanmıştı.


Jerry Springer ABD kanser

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