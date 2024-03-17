Tam güneş tutulması ne? Tam güneş tutulması zaman? Türkiye'den izlenecek mi?

Bu yılın gök olayları takvimine göre, Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı tam güneş tutulması bu yıl gerçekleşecek. Tam güneş tutulmasının ne zaman meydana geleceği, gök olaylarına karşı ilgili duyan ve merak eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Tam güneş tutulması ne? Tam güneş tutulması zaman? Türkiye'den izlenecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:24
Tam güneş tutulması ne? Tam güneş tutulması zaman? Türkiye'den izlenecek mi?
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2021 yılından bu yana ilk kez meydana gelecek olan tam güneş tutulması, Meksika'dan başlayarak kıtayı tamamen tarayacak. Peki, tam güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenecek mi?

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2024 yılı gök olayları takvimine göre, tam güneş tutulmasının meydana geleceği tarih belli oldu.

Buna göre; Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı tam güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek.

Bu, Aralık 2021'den bu yana dünyanın herhangi bir yerinde görülebilen ilk tam güneş tutulması ve Ağustos 2017'den bu yana da ABD'den görülen ilk güneş tutulması olacak.

KITADA BAŞTAN BAŞA GÖZÜKECEK

Uzmanlar, tam güneş tutulmasının 8 Nisan öğleden sonranın erken saatlerinden itibaren izlenebileceğini söylediler.

Tutulma kıtayı baştan başa tarayacak, Meksika'dan başlayıp Teksas'a doğru ilerleyerek New England'a ulaşacak ve Kanada'da sona erecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Güneş tutulması bu sene Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Tutulma 4 dakika 28 saniyeyle bir önceki tutulmadan iki dakika daha uzun sürecek.


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