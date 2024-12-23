Tam kıvamında Hatay humusu tarifi
Hatay humusu, sadece bir lezzet değil, aynı zamanda zengin bir protein ve lif kaynağıdır. Hem sağlıklı hem de vegan dostu bir tarif olan humus, Akdeniz mutfağını evinize taşımak için harika bir seçim. İster sıcak ekmekle, ister krakerle ya da sebze dilimleriyle tüketin; her haliyle damaklarda iz bırakır.
Hatay mutfağının olmazsa olmazlarından biri olan humus, zengin aroması ve eşsiz lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek bir meze. Nohutun tahinle buluştuğu, zeytinyağı ve baharatlarla taçlandığı bu tarif, hem sağlıklı hem de oldukça doyurucu. İster kahvaltıda, ister ana yemeklerin yanında ya da tek başına bir atıştırmalık olarak servis edebileceğiniz Hatay usulü humusun sırrı, doğru malzemelerde ve tam kıvamında hazırlanmaktadır. İşte, lezzetiyle damak çatlatan Hatay humusu tarifi!
Malzemeler
Humus için:
- 2 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş)
- 3 yemek kaşığı tahin
- 2-3 diş sarımsak
- 1 adet limonun suyu
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Yarım çay bardağı su (kıvamı ayarlamak için)
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- Zeytinyağı
- Toz kırmızı biber
- Kimyon
- Çam fıstığı (isteğe bağlı)
- Maydanoz
Hazırlık Aşamaları
1. Nohutları Hazırlayın:
Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun. Kabuklar soyulursa humusun kıvamı daha pürüzsüz olacaktır.
2. Sarımsak ve Tahini Harmanlayın:
Mutfak robotuna sarımsak, tahin, limon suyu, tuz ve kimyonu ekleyin. Karışımı pürüzsüz hale gelene kadar çekin.
3. Nohutları Ekleyin:
Soyulmuş nohutları karışıma ekleyin ve çekmeye devam edin. Bu aşamada zeytinyağı ve suyu azar azar ilave ederek karışımın kıvamını ayarlayın. Pürüzsüz bir doku elde edene kadar çekmeye devam edin.
4. Servis Edin:
Humusu bir servis tabağına alın ve kaşığın arkasıyla ortasına çukur açarak şekil verin. Üzerine zeytinyağı gezdirin, toz kırmızı biber, kimyon ve çam fıstığı serpin. Maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis edin.
Püf Noktaları:
Nohutları bir gece önceden ıslatıp iyice yumuşayana kadar haşlayın.
Humusunuzun daha kremamsı olması için tahin miktarını biraz artırabilirsiniz.
Eğer sarımsak tadını hafifletmek istiyorsanız, kullanmadan önce sarımsağı birkaç dakika sıcak suda bekletebilirsiniz.
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