Her lokması şaşırtıyor: Yumuşacık cepli poğaça tarifi

Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:44

Güncelleme: 23.12.2024 - 10:44

Cepli poğaça, hem görüntüsü hem de lezzetiyle herkesin favorisi olacak. İster sade ister dolu dolu iç harcıyla sunabileceğiniz bu tarif, sofralarınıza şıklık ve tat katacak.

Malzemeler

Hamur İçin:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (veya 1 küçük paket yaş maya)

5-6 su bardağı un

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı susam veya çörek otu

İç Malzemesi (isteğe bağlı):

Beyaz peynir, kaşar peyniri, zeytin, salam, domates, marul veya dilediğiniz malzemeler

Hazırlık Aşamaları

1. Hamurun Hazırlanması:

Derin bir kaba süt, su, sıvı yağ, toz şeker ve mayayı ekleyip karıştırın. Maya tamamen eriyene kadar bekleyin.

Tuz ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanması için bekleyin.

2. Poğaçaların Şekillendirilmesi:

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Hamurları hafifçe açarak oval şekil verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Susam veya çörek otu serpiştirin.

3. Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri altın sarısı olana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

4. Cepli Şekli Verme:

Fırından çıkan poğaçaları biraz soğuduktan sonra ortadan ikiye kesin (tamamen ayırmayın, cebe benzeyecek şekilde bırakın).

İstediğiniz iç malzemeleri koyarak servis edin.

Püf Noktaları:

Hamuru yoğururken un miktarını kontrollü ekleyin. Çok sert olmayan, yumuşak bir hamur elde etmek önemlidir.

Poğaçaların kabarık ve yumuşak olması için fırına koymadan önce 15 dakika tepside dinlendirin.

İç malzemeyi taze tutmak için poğaçaları servis etmeden hemen önce doldurun.