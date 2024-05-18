Tamam mı devam mı: Yabani dizisi için kritik bölüm

NTC Medya'nın NOW TV için çektiği Yabani dizisinin final yapıp yapmayacağı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 23:49
Tamam mı devam mı: Yabani dizisi için kritik bölüm
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Bu ay başında günü değişen Yabani dizisinin bu akşam 34. bölümü seyirciyle buluşacak.

NTC Medya imzalı dizinin akıbetini son bölümlerinin reyting performansı belirleyecek.

Yurt dışı satışları yüksek olan dizinin bu akşam alacağı izlenme oranları kaderini belirleyecek.

REYTİNG DÜŞERSE FİNAL

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin sezon sonunda yayınlanacak olan 36. bölümünün çekimleri devam ediyor.

Eğer reyting yüksek çıkarsa dizi devam edecek, düşük çıkarsa ise 1 Haziran’da final yapacak.


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