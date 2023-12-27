Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:36

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:36

Fox TV'de ekrana gelen Yabani dizisinde Güven karakterini canlandıran oyuncu Tayanç Ayaydın performansıyla beğeni topladı. Tayanç Ayaydın'ın kim olduğu araştırma konusu olurken yurttaşlar Yabani dizisinin Güven'i Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında? Tayanç Aydın hayatı ve başarıları neler? sorularına yanıt arıyor.

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tayanç Ayaydın 1 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tayanç Ayaydın, Özel Doğa Koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesi'nde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü tamamlamıştır. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayımlanan Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın, bu dizi ile tanınmaya başlanmıştır.

TAYANÇ AYAYDIN BAŞARILARI NELER?

2007 yılında, “Sıla” dizisi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.

2010 yılında, “Ezel” dizisi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.

2011 yılında, “Ezel” dizisi ile Antalya Televizyon Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

2014 yılında, “Kurt Seyit ve Şura” dizisi ile Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.

2016 yılında, “Vatanım Sensin” dizisi ile Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.

2017 yılında, “Vatanım Sensin” dizisi ile Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.

2018 yılında, “Vatanım Sensin” dizisi ile 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.

2019 yılında, “Bir Zamanlar Çukurova” dizisi ile 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.

TAYANÇ AYAYDIN'IN ÖZEL HAYATI:

5 Temmuz 2011 tarihinde Tayanç Ayaydın, trafik kazasında ağır yaralanan sevgilisi Bulut Köpük’ü sevdiği müzikleri dinleterek yaşama döndürdü. Ayaydın, Bulut Köpük sağlığına kavuşur kavuşmaz da evlenmiş, evliliği 4 ay sürmüş ve 5 Kasım 2011 tarihinde boşanmıştır. 2015 yılında, Amerikalı öğretmen sevgilisi Sally Ghalayini ile evlenmiştir.

