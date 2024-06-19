Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı oldu
DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, genel kurulda oy birliğiyle IFBC Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
DOB açıklamasına göre, Yuri Grigoroviç başkanlığında faaliyetlerini sürdüren IFBC'nin genel kurulu 14 Haziran'da İstanbul'da yapıldı.
DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, genel kurulda oy birliğiyle IFBC Genel Başkan Yardımcısı oldu.
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