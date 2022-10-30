Tan Taşçı, Altın Kelebek adaylığından çekildiğini açıkladı

30 Ekim 2022 Pazar, 17:50

Şarkıcı Tan Taşçı, aday gösterildiği Altın Kelebek Ödülleri’nden çekildiğini duyurdu. Taşçı, hiçbir ödül törenini yeterince bağımsız ve etik bulmadığını belirtti.

Tan Taşçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aday gösterilmiş olduğum Altın Kelebek Ödülleri'nden gerek dünya görüşüm, gerekse hiçbir ödül törenini yeterince bağımsız ve etik bulmamam sebebi ile çekildiğimi bildirmek isterim."

ALTIN KELEBEK’TE ‘YAPRAK DÖKÜMÜ’

Bu yıl 48’incisi düzenlenen Altın Kelebek ödüllerine aday gösterilen Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Aslı Şafak, Şanışer, Işın Karaca, Yeşim Salkım ve Özlem Türkad da adaylıktan çekildiklerini duyurmuştu.