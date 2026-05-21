Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Serenay Sarıkaya hakkında neden gözaltına kararı verildi?

21.05.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Serenay Sarıkaya hakkında neden gözaltına kararı verildi?

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992 tarihinde Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak doğdu. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. 

Serenay Sarıkaya, lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde başlayan Sarıkaya, İstanbul'a taşınınca Özel Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

SERENAY SARIKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller  ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu  tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır. 

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."

