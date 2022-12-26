Tankurt Manas kimdir? Tankurt Manas eşinden boşanıyor mu?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:55

Tankurt Manas ve oyuncu eşi Burcu Binici'nin boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

TANKURT MANAS KİMDİR?

Tankut Tan veya bilinen adıyla Tankurt Manas 27 Aralık 1991'de Eminönü'nde doğdu. Tankurt Manas 12 yaşından itibaren rap dinlemeye ve yazmaya başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik bölümü'nden mezun oldu. Plato Meslek Yüksekokulu'nda "Radyo Televizyon" bölümünü bitirdi. 2016 yılında "Bu Benim Olayım" adlı şarkısıyla O Ses Türkiye yarışmasına katıldı.Yarışmayı 4. olarak bitirdi. 2018 yılında "Bilinçaltı" adlı albümünü yayımladı.Bu albümde Tankurt Manas'a Server Uraz, Ayben, Baneva, Kamufle, Emrah Karakuyu gibi isimler eşlik etti.

TANKURT MANAS'IN EŞİ KİM?

Tankurt Manas, 1 Eylül 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu oyuncu Burcu Binici ile dünyaevine girdi. Çiftin boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakan ikili beraber olan fotoğraflarını da sildi. Aldatma iddialarının magazin basınında yer almasının ardından Manas yaptığı yazılı açıklama ile bu iddiaları reddetti. Tankurt Manas açıklamasında 20 Eylül'den itibaren Burcu Binici ile ayrı yaşadıklarını 16 Kasım'da da boşanma işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

TANKURT MANAS'IN ALBÜMLERİ

Bilinçaltı (2018)

Koleksiyon Vol.2 (2016)

Koleksiyon Vol.1 (2016)

TANKURT MANAS'IN ŞARKILARI

Puff Daddy (2022) (İdo Tatlıses ile)

Lodos (64Bars) (2022) (Efe Can ile)

Aynen (2022)

Eyvah (2022) (Reder ile)

Zincirler (2022) (Love Ghost ile)

Son Vites (2021)

DUMANLARX2 (2021)

İçimde Biri Var (2021)

Test (2021)

Deli midir Nedir? (2021) (Ekin Ekinci ile)

Beni Sevmon Mu? (2021) (Sefo & Furkan Karakılıç ile)

BBBY (2021)

Bilmiyorlar EYM #3 (2021)

Hepsini Vur (2020)

Katliam 4 (2020) (Massaka, Diablo63, Anıl Piyancı, Killa Hakan, Eypio, Hidra, Yener Çevik, Selo, Joe Young, CashFlow, Tepki, Tekmill, Canbay & Wolker ile)

Yeşil (2020)

Uçuyorum (2020)

Bu Gece Bizim (2020) (Grogi & Ceg ile)

Ben Şimdi EYM #2 (2019)

KGY (2019)

Beni 1 Salın (2019)

GOP City (2019)

Paramparça (2019)

Düşüyorum (2019)

Art Arda (Kevs Remix) (2019) (Kevs ile)

Akbabalar (2019)

Çift Telefon (2019) (feat. Yung Ouzo)

Say (2019)

Mola (2019)

Art Arda (2019)

Bu Benim Olayım (Tanerman Remix) (2018)

Bu Böyle (2017)

Sıkıntı Yok (2017)

Nostal-G (2013)

Çene Kemiklerimi Kırdım (Remake) (2013)

Çene Kemiklerimi Kırdım (2013)