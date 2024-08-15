Tarantino'nun 'film yıldızı değil' açıklamasına Clooney'den sert cevap

Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:30

Güncelleme: 15.08.2024 - 09:30

George Clooney, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun kendisi hakkında söylediklerine yanıt verdi. Tarantino, Clooney'nin "film yıldızı" olmadığına dair ifadelerde bulunmuştu. Tarantino'nun 1996 yapımı 'Gün Batımından Şafağa' filminde birlikte çalıştığı Clooney için, "George Clooney'nin izleyici kitlesinin ilgisini çekmesinin üzerinden uzun zaman geçti sanırım. En son ne zaman çok konuşulan bir filme imza attı?" demişti. Ayrıca, "George'un milenyumdan beri rol aldığı filmlerden sadece bir tanesini söyleyebilir misin?" şeklinde bir soru sormuştu.

Bu ifadeler karşısında sinirlenen Clooney, "Bunu duyunca, 'Milenyumdan beri mi? Bu neredeyse benim tüm kariyerim' diye düşündüm. O yüzden şimdi ona s... git diyorum! Onun hakkında kötü konuşmaktan korkmuyorum, o da benim hakkımda kötü konuşuyor" dedi.

Clooney, harika yönetmenlerle çalışma şansına sahip olduklarını belirterek, "Yönetmen ve senaryo sizi hayatta tutan şeydir. Bunu gerçekten kötü filmler yaptıktan sonra öğrendim. Kötü bir senaryodan iyi bir film çıkaramazsınız ama iyi bir senaryodan kötü bir film çıkarabilirsiniz" şeklinde konuştu.

40 yılı aşkın bir süredir oyunculuk yapan ve iki kez Oscar ödülü kazanan Clooney, 2000'li yıllarda 'Ocean's Eleven', 'Ocean's Twelve', 'The Perfect Storm', 'O Brother, Where Art Thou?' gibi birçok ses getiren filmde rol almıştı.