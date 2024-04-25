Tarihçi İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı
Tarihçi İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı. Ortaylı'nın cevabı dikkat çekti.
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Youtube'de bulunan Kafa TV kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. 'İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim' programında konuşan Ortaylı, öğrenilmesi en zor dili açıkladı.
Candaş Tolga Işık'ın 'öğrenilmesi en zor dil' sorusuna Ortaylı, Rusça yanıtını verdi.
"ÇOK ZOR"
"Rusça çok zor. Bütün gramerde bütün kaideleri istisna için öğrenirsin. Kaideli kelime kadar istisna var"
Öte yandan tarihçi İlber Ortaylı'nın İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Latince dillerini konuşabildiği biliniyor.
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