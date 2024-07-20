Tarihi değiştiren olaylar: Liderlere yapılan suikastler ve dünyaya yansıması

Yayınlanma: 20.07.2024 - 12:42

Güncelleme: 20.07.2024 - 12:42

Suikastçı, genellikle siyasi veya ideolojik amaçlarla belirli bir kişiyi öldürmek için planlı ve kasıtlı bir şekilde hareket eden kişiye denir. Liderlerin trajik ölümleri, hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük yankılar uyandırarak tarihin akışını değiştirebileceğinden önemli görülür. İşte, dünya tarihinin değişmesine neden olan suikastler...

MARTIN LUTHER KING VE JAMES EARL RAY

Martin Luther King Jr., 1950'lerin ortalarından 1968'deki suikastına kadar ABD'deki sivil haklar hareketini yöneten bir Baptist papaz ve sosyal aktivistti. King'in liderliği, Afrika Amerikalıların Güney'deki yasal ayrımcılığını sona erdiren hareketin başarısında temel rol oynadı. King'in suikastçısı James Earl Ray ise küçük çaplı suçlarla tanınan ve birkaç kez hapis yatmış biriydi. 1967'de hapishaneden kaçtı ve 4 Nisan 1968'de, Tennessee'de bir otel balkonunda duran King'i vurdu. Ray, Toronto'ya kaçtı, sahte bir Kanada pasaportu aldı ve Londra'ya uçtu.

FRANCIS FERDINAND VE GAVRILO PRINCIP

Avusturya-Macaristan tahtının varisi olan bir arşidük Francis Ferdinand, 1914'te Saraybosna'da Sırp milliyetçi Gavrilo Princip tarafından suikasta uğradı. Ferdinand, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu güçlü tutmak ve Almanya ile ittifakı koruyarak Rusya ile anlaşmayı sağlamak istiyordu. Suikastçı Princip ise Sırp gizli örgütü Kara El tarafından terörist olarak eğitilmişti ve Balkanlar'da Avusturya-Macaristan yönetimini yok etmek ve Güney Slav halklarını birleştirmek istiyordu. Bir ay sonra Avusturya'nın Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle I. Dünya Savaşı başladı.

ABRAHAM LINCOLN VE JOHN WILKES BOOTH

Abraham Lincoln, 16. ABD başkanı olarak Amerikan iç savaşı sırasında birliği korudu ve kölelerin özgürlüğünü sağlayan liderdir. John Wilkes Booth ise Lincoln'ü öldüren kişidir. Güney'in davasını destekleyen Booth, kölelik yanlısı ve Lincoln'e karşı nefret doluydu. 14 Nisan 1865'te, Lincoln'ün Ford Tiyatrosu'nda bir oyun izleyeceğini öğrenen Booth, tiyatroda hazırlık yaptı ve oyun sırasında Lincoln'ü başından vurarak öldürdü.

Booth, "Güney intikamını aldı!" diye bağırarak sahneden kaçtı. 11 gün sonra, Booth Virginia'da bir çiftlikte saklanırken Federal birlikler tarafından bulundu. Çiftlikteki tütün ambarına saklanan Booth, teslim olmayı reddetti ve çıkan çatışmada öldü.

JAMES GARFIELD VE CHARLES J. GUITEAU

James A. Garfield, 4 Mart - 19 Eylül 1881 tarihleri arasında görev yaparak Amerika'nın en kısa süre görev yapan 20. başkanıdır. Göreve başlamasından sadece 4 ay sonra, 2 Temmuz 1881'de, Washington'daki tren istasyonunda Charles J. Guiteau tarafından vuruldu.

JOHN F. KENNEDY VE LEE HARVEY OSWALD

John F. Kennedy, 1961-1963 yılları arasında ABD'nin 35. başkanı olarak 1037 gün görev yaptı. Ayrıca en genç ilk katolik başkanı olan Kennedy, Küba ve Berlin gibi dış krizlerle karşı karşıya kalmış ancak Nükleer Test Yasağı Antlaşması ve İlerleme İçin İttifak gibi başarılar elde etmiştir. Dallas'ta bir konvoyda eşiyle seyahat ederken ise Lee Harvey Oswald tarafından suikasta uğrayarak eşiyle beraber ölmüştür.