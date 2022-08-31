Tarihi Orient Express treni, 3 yıl sonra İstanbul'da
1883 yılından itibaren hizmet veren ve Agahta Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara konu olan Venice Simplon Orient Express treni İstanbul'a geldi. İçerisinde 3 restoran, bar, 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu olan 350 metrelik tren, 2 Eylül'de İstanbul'dan Paris'e yola çıkacak.
Orient Express treni, Agatha Cristie'den, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'a kadar çok sayıda kişiye ilham kaynağı oldu. Tren, 1883 yılından beri çeşitli zamanlarda Paris'ten İstanbul'a geliyordu.
Pandemi nedeniyle 3 yıldır Paris-İstanbul seferini yapamayan Venice Simplon Orient Express treni 26 Ağustos'ta Paris'ten hareket etti. Viyana, Budapeşte, Bükreş ve Varna'dan geçen Orient Express, 5 gün sonunda Bakırköy Tren İstasyonu'na geldi.
15 vagondan oluşan trende, 5 gün boyunca 32 kişilik tren ekibi ile 85 yolcu seyahat etti.
PARİS'E GİDECEK
Orient Express yolcuları İstanbul'da mehteran takımı karşıladı. Mehteran takımının gösterisinden sonra, turistler İstanbul'da kalacakları otellere gitmek üzere Bakırköy Tren İstasyonu'ndan çıktı.
İçerisinde 3 restoran, bar, 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu olan 350 metrelik tren, 2 Eylül'de İstanbul'dan Paris'e yola çıkacak.
"3 SENE SONRA BURADA OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"
Venice Simplon Orient Express Genel Müdürü Pascal Deyrolle "Burada Orient Express ile olmak çok memnun edici. Pandemi dolayısıyla buraya gelemiyorduk. 3 sene sonra burada olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.
"BU TRENİ FİLMLERDE GÖRÜP GERÇEK HAYATTA DENEYİMLEMEK HARİKAYDI"
Meksika uyruklu Xavier Ferrer, "Yolculuk harikaydı. Çalışanların hepsi çok sevecendi. Yemekler, servis harikaydı. Trenden bütün ülkeleri görmek de mükemmeldi" diye konuştu.
Bir başka yolcu ise "Yemekler birinci sınıftı. Servis mükemmeldi ve tren güzeldi. Bu treni filmlerde görüp, gerçek hayatta deneyimlemek harikaydı" dedi.
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