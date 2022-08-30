TCDD’ye ait şehirlerarası yolculuk yapılan trenlerde bilet karmaşası
TCDD bağlı trenlere internet üzerinden bilet alan yurttaşlar koltuk seçimi yapabiliyorken gardaki gişelerden bilet alanması durumunda ise koltuk seçimi hakkı verilmiyor. Bu durum yolculuklarda yer kargaşasına ve gerginliğe neden oluyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) bağlı trenlerde bilet karmaşası yaşanıyor. İnternet üzerinden bilet alan yurttaşlar, vagon ve koltuk seçimi yapıp bilet alıyor. Gardaki gişelerden bilet alan yurttaşlara ise koltuk seçimi hakkı verilmiyor. Aynı ücreti ödemelerine karşın şehirlerarası trende ayakta seyahat etmek zorunda kalan yurttaşlara, gişede herhangi bir uyarı yapılmıyor. Gişeden aldıkları biletleri ile boş bir koltuğa oturan bir yolcu, eğer koltuk sahibi gelmezse seyahatini oturarak gerçekleştirebiliyor. Ancak eğer koltuk sahibi gelirse gişeden bilet alan yolcular ayakta seyahat etmek zorunda kalıyor. Söz konusu uygulama nedeniyle, kondüktörler ve yolcular arasında bilet karmaşası nedeniyle sık sık gerginlik yaşanıyor. Gişeden bilet alan yurttaşlar kendilerine konu hakkında bilgilendirme yapılmadığı için koltuktan kalkmaları söylendiğinde şaşkınlık yaşıyor.
Cumhuriyet’e konuşan ve Denizli-Basmane treninde gişeden aldığı biletle yolculuk yapan Mustafa Karazeybek isimli yolcu, Aydın’dan trene bindiğini ve son durağa kadar ayakta seyahat etmesi gerektiğini trenin içinde öğrendiğini söyledi. Karazeybek, “İnternetten bilet alan yolcularla aynı ücreti ödedim. Kondüktör biletimi keserken oturduğum koltuğun numaralı olduğunu ve eğer bilet sahibi gelirse kalkmam gerektiğini söyledi. Böyle bir uygulama yapılması trene binen yolcular arasında da gerginlik yaratıyor. İnternetten alan birinci sınıf, gişeden alan ikinci sınıf gibi” diye konuştu.
SALDIRIYA UĞRUYORLAR
Birleşik Taşımacılık İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, kondüktörlerin sık sık sorun yaşadığını aktardı. Akyol, “Numarasız yer alan yolcu, numaralı yere oturarak kalkmak istememekte uyarılması halinde ise bazen bıçak çekilerek bazen darp edilerek personelin can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Öyle ki makinist kabinine kaçarak saldırıdan korunmaya çalışan kondüktörü kovalayan şahıslar kabine dahi girmeye çalışmaktadır” dedi.
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