Tarihin en ölümcül savaşları

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:55

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:36

Tarih boyunca savaşlarda her zaman öldürülen insanların çoğunluğu masum olmuştur. Savaşlar, tarihin başlangıcından bu zamana kadar insanlık tarihinin bir parçası olmuştur. İnsanlık tarihine bakıldığında, en eski savaşın kanıtları ile birlikte, yaklaşık 13.000 yıl önce Mısır-Sudan sınırında gerçekleştiği görülüyor. Bu savaşın nedeni ise kaynaklara göre su üzerindeki rekabetin bir sonucuydu.

TARİHİN EN ÖLÜMCÜL SAVAŞLARI

10. OTUZ YIL SAVAŞLARI

1618 - 1648 yılları arasında, Avrupa'da Katolik ve Protestan grupları arasında gerçekleşti. Savaşın sonunda 8 milyon sivil ve askeri personelin öldüğü tahmin ediliyor.

9. ÇİN İÇ SAVAŞI

Savaş, 1927 yılında hükümet destekli Kuomintang ile Çin Komünist Partisi arasında başladı. Savaşın sonunda 8 milyon kişinin ölümü ile sonuçlandı.

8. RUSYA İÇ SAVAŞI

Savaş 1917 - 1922 yılları arasında Kızıl Ordu ile Beyaz Ordu arasında gerçekleşti. Savaşın sonunda 8 milyonu sivil olmak üzere 9 milyondan fazla kişi öldü.

7. DUNGAN İSYANI

Dungan isyanı, Çin'in 19. yüzyılında Hanlar ve Huiler arasında gerçekleşti. Çoğu savaşın getirmiş olduğu kıtlık ve göç yüzünden 20 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu.

6. LUSHAN İSYANI

An Lushan İsyanı, M.S. 755 ile M.S. 763 yılları arasında Çin'in Tang Hanedanlığı'na karşı yapılan bir isyandı. İsyanın sonucunda 36 milyon kişinin öldürüldüğü ifade ediliyor. Bu da imparatorluğun nüfusunun üçte ikisine denk geliyor.

5. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Birinci Dünya Savaşı, 1914 - 1918 yılları arasında sürdü. Birinci Dünya Savaşının sonunda 7 milyon sivil olmak üzere 18 milyon kişinin ölümü ile sonuçlandı.

4. TAİPİNG İSYANI

Taiping İsyanı, 1850 - 1864 yılları arasında gerçekleşti. Savaş, Çin'de Qing Hanedanlığı ile Taiping Göksel Krallığının Hıristiyan binyıl hareketi arasında yapıldı. Kesin bir sayı olmasa da tahminlere göre Taiping İsyanı 20-30 milyon kişinin ölümü ile sonuçlandı.

3. QİNG HANEDANI'NIN MİNH HANEDANLIĞINI FETHİ

İsyan, 1618'den 1683'e kadar 60 yıldan fazla sürdü. Çin'de küçük bir isyan olarak başlayan olaylar, 60 yıldan fazla sürdü ve 25 milyon insanın ölümü ile sonuçlandı.

2. İKİNCİ ÇİN - JAPONYA SAVAŞI

İkinci Çin-Japon Savaşı, 1937 ile 1945 yılları arasında Çin Cumhuriyeti Ulusal Devrim Ordusu ile Japon İmparatorluk Ordusu arasında yaşandı. Savaşın sonunda 25 milyon sivil olmak üzere toplam 29 milyon kişinin öldüğü inanılıyor.

1. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

İkinci Dünya Savaşı, 1939 - 1945 yılları arasında gerçekleşti. Savaşın sonunda 70 milyondan fazla insanın kişinin ölümü ile sonuçlandı.