Tarihin ilk kısa mesajı, açık artırmada rekor fiyata satıldı
Dünya tarihindeki ilk kısa mesaj (SMS), Fransa'da düzenlenen açık artırmada 107 bin Euro'ya alıcı buldu. Satıştan elde edilen gelir, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine bağışlanacak.
İngiltere'de 3 Aralık 1992'de, dönemin Vodafone Direktörü Richard Jarvis'e Orbitel telefonuyla gönderilen ve "Mutlu Noeller" (Merry Christmas) yazan SMS, NFT (takas edilemez jeton) formatında Fransa'daki Aguttes müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.
Tarihin ilk kısa mesajını ileten orijinal iletişim protokolünün tek dijital kopyası, Kanadalı olduğu ve teknoloji sektöründe çalıştığı belirtilen ancak kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından 107 bin Euro'ya satın alındı.
Elde edilen gelir, Vodafone tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine bağışlanacak.
"Takas edilemez jeton" anlamına gelen NFT (Non-fungible token), benzersiz dijital öğelerin sahipliğinin satın alınmasına veya satılmasına ve blok zinciri kullanılarak bunlara kimin sahip olduğunun takip edilmesine olanak sağlıyor.
NFT, teknik olarak çizimleri, animasyonlu GIF'leri, şarkı veya video oyunlarındaki öğeler dahil olmak üzere dijital her şeyi kapsıyor.
Bir yıl öncesine kadar popüler olmayan NFT'ler, modern sanat piyasasının yeni "altın yumurtlayan tavuğu" olarak görülüyor.
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