Maradona'ya ait eşyalar, ölümünden bir yıl sonra açık artırmada

17 Aralık 2021 Cuma, 16:20

Efsane futbol yıldızı Maradona'nın eşyaları, ölümünden 1 yıl sonra satılıyor. Eşyalar, açık artırma ile sahiplerini bulacak.

Arjantin milli takımında Diego Armando Maradona'nın giydiği 10 numaralı formadan ismini alan 'Açık artırma 10' isimli bir etkinllikte, yıldız futbolcuya ait iki BMV otomobil, purolar ve Maradona'nın ebeveynleri için satın aldığı lüks bir villa pazar günü satışa sunulacak.

KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ülkesini 1986'da Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Maradona, futbol kariyerinin yanı sıra hayatı boyunca renkli karakteriyle de anıldı. 60 yaşındayken kalp krizi sonucu geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesi, ünlü futbolcunun miras paylaşımının nasıl olacağına dair aile üyeleri arasında tartışmalara neden oldu.

Diego Maradona’s possessions up for auction including stunning £650k mansion and £165k BMWhttps://t.co/1GUBXZiWIp — The Sun Football ? (@TheSunFootball) December 16, 2021

'TEK AMAÇ, HARCAMALARI KARŞILAYABİLMEK'

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; açık artırmayı düzenleyen şirketin sahibi Adrian Mercado, "(Maradona'nın) beş çocuğu avukatları aracılığıyla rıza beyan ettiler ve bu sayede bu etkinliği düzenleyerek gelir elde etmek mümkün oldu. Tek amaç, harcamaları karşılayabilmek" ifadelerini kullandı.

Pazar günü Arjantin'deki açık artırmada satışa sunulacak eşyalar arasında nostaljik değere sahip çok sayıda parçanın yer aldığını söyleyen Mercado, "Diego'nun büyük hayranlarının açık artırmaya katılacağını ve eve hediyelik alacaklarını düşünüyorum. Buna şüphe yok" dedi.

Açık artırma şirketine göre etkinliği takip edecek kişi sayısının 20 binlere kadar ulaşması tahmin ediliyor.