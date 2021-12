Maradona'ya ait eşyalar, ölümünden bir yıl sonra açık artırmada

Efsane futbol yıldızı Maradona'nın eşyaları, ölümünden 1 yıl sonra satılıyor. Eşyalar, açık artırma ile sahiplerini bulacak.

Arjantin milli takımında Diego Armando Maradona'nın giydiği 10 numaralı formadan ismini alan 'Açık artırma 10' isimli bir etkinllikte, yıldız futbolcuya ait iki BMV otomobil, purolar ve Maradona'nın ebeveynleri için satın aldığı lüks bir villa pazar günü satışa sunulacak.

Ülkesini 1986'da Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Maradona, futbol kariyerinin yanı sıra hayatı boyunca renkli karakteriyle de anıldı. 60 yaşındayken kalp krizi sonucu geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesi, ünlü futbolcunun miras paylaşımının nasıl olacağına dair aile üyeleri arasında tartışmalara neden oldu.

Diego Maradona’s possessions up for auction including stunning £650k mansion and £165k BMWhttps://t.co/1GUBXZiWIp