Tarihini de açıkladı... Taylor Swift konseri zanlısı dehşete düşüren itiraf: 'İstanbul'a da saldırı planladık!'

Geçen sene dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'daki konserine bombalı saldırı planladığı için tutuklanan şahıs, İstanbul'a da saldırı planladıklarını açıkladı. Zanlı saldırı tarihini de söylerken, Türk yetkililer ve uluslararası emniyet birimlerinin olayı araştırdıkları belirtildi.

Tarihini de açıkladı... Taylor Swift konseri zanlısı dehşete düşüren itiraf: 'İstanbul'a da saldırı planladık!'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:39

ABD'li pop yıldızı Taylor Swift'in geçen yılki Avusturya konserlerine saldırı planladığı gerekçesiyle tutuklanan 19 yaşındaki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. 

Tutuklu şahsın İstanbul'da da saldırı düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

"IŞİD'LE BAĞLANTILI..."

DW Türkçe'de yer alan habere göre, IŞİD'le bağlantılı olduğu belirtilen tutuklu şüpheli, işbirliği yaptığı kişilerle birlikte geçen yıl ramazan ayının başlangıcında Dubai, İstanbul ve Mekke'de eş zamanlı saldırılar düzenlemeyi tasarladıklarını söyledi. 

Saldırıların ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart 2024'te düzenlenmesi planlandı.

Şahıs, ifadesinde, şüphelilerden birinin saldırı düzenlemek için İstanbul'a uçtuğunu belirtirken, söz konusu tarihte İstanbul'da bir saldırı girişimi olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi. 

Türk yetkililer ve uluslararası emniyet birimlerinin bu kişiyle ilgili araştırmalarını sürdürdükleri bildirildi.


Etiketler: #Taylor Swift #İstanbul

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