Tarihte pasaport: İlk nerede ve ne zaman kullanıldı?

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:25

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:25

Pasaport, basit bir seyahat belgesi olmanın ötesinde, tarihin farklı dönemlerinde bireylerin özgürlüğünü ve hareketliliğini belirleyen bir araç oldu. Pers İmparatorluğu’ndan günümüz biyometrik pasaportlarına kadar uzanan bu süreç, seyahatin nasıl bir evrim geçirdiğini gözler önüne seriyor.

PASAPORTUN KÖKENİ: İLK BELGELER VE SEYAHAT İZİNLERİ

Pasaport benzeri belgelerin kullanımı, insanlığın ilk organize toplumlarına kadar uzanıyor. Yazılı tarihte bilinen en eski pasaport örneklerinden biri, Pers İmparatorluğu dönemine dayanıyor. MÖ 450’lerde ünlü Yunan tarihçi Herodot, Pers Kralı I. Artakserkses’in verdiği bir seyahat belgesinden bahseder. Bu belge, sahibine imparatorluk sınırları içinde serbestçe dolaşma hakkı tanıyordu.

Orta Çağ’a gelindiğinde, seyahat etmek daha sıkı kurallara bağlandı ve yetkililerden özel izin almak gerekliliği doğdu. İlk resmi pasaport örneklerinden biri, 1414 yılında İngiltere Kralı V. Henry tarafından verildi. Bu belgeler, İngiliz vatandaşlarının yurt dışına güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyordu.

MODERN PASAPORTLARA GEÇİŞ

Bugünkü anlamıyla pasaportların temelini atan sistem, I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıktı. Savaş yıllarında güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeler sınır kontrollerini sıkılaştırdı ve kimlik doğrulama ihtiyacı arttı. 1920’de Milletler Cemiyeti, uluslararası bir pasaport standardı belirleyerek günümüz pasaport sisteminin temelini attı.

Günümüzde pasaportlar, her ülkenin kendi düzenlemelerine göre şekillense de, uluslararası seyahat ve kimlik doğrulamanın en önemli belgelerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle biyometrik pasaportlar, dijital güvenlik sistemleriyle donatılmış olup, seyahat süreçlerini hızlandırıyor ve güvenliği artırıyor.