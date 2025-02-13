Ne pasaport ne vize… Sadece kimlikle girilebilecek o ülkeler!

AZERBAYCAN

Türkiye ile olan vize uygulaması kaldırılan Azerbaycan'a vize almadan, pasaport göstermeden sadece yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik belgenizle seyahat edebilirsiniz. Bu vize muafiyetine bağlı olarak iki ülke vatandaşları 90 günü aşmamak kaydıyla pasaportsuz giriş-çıkış yapabilirler.