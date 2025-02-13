Ne pasaport ne vize… Sadece kimlikle girilebilecek o ülkeler!
Yurtdışı tatil planı yapan birçok yurttaş pasaport istemeyen ve sadece kimlikle gidilen ülkeleri merak ediyor. Pegasus, ‘Pasaportsuz Gidilen Ülkeler’in listesini paylaştı.
Yurtdışı tatil planı yapan birçok yurttaş pasaport istemeyen ve sadece kimlikle gidilen ülkeleri merak ediyor. Pegasus, ‘Pasaportsuz Gidilen Ülkeler’in listesini paylaştı.
GÜRCİSTAN
Turist olarak Gürcistan’ı ziyaret etmek isterseniz 1 yıla kadar ülkeye vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ayrıca pasaportsuz turlara katılabilir, sadece kimlik göstererek seyahat edebilirsiniz.
AZERBAYCAN
Türkiye ile olan vize uygulaması kaldırılan Azerbaycan'a vize almadan, pasaport göstermeden sadece yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik belgenizle seyahat edebilirsiniz. Bu vize muafiyetine bağlı olarak iki ülke vatandaşları 90 günü aşmamak kaydıyla pasaportsuz giriş-çıkış yapabilirler.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor. 30 güne kadar vize almaya ihityaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni keşfetmeye yeni çipli kimlik kartınızı göstererek gidebilirsiniz.
MOLDOVA
Türk vatandaşlarının çipli kimlik kartıyla vize almadan seyahat edebileceği son ülke Moldova. 90 günü aşmayacak seyahatleriniz için vize muafiyetinden yararlanarak ülkeye giriş yapabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatan hainini andılar
- Hakan Şükür yasası geliyor
- O sözler üzerine komisyonu terk ettiler
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- 'Bana 'aday ol, sonra AKP'ye katıl' dedi'
- Askeri alandaki projeye onay çıktı
- 'Babamın günahını çekmek zorunda değilim'
- Halil Konakcı’ya Saray’dan destek geldi!
- Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
- Efsane isim Pierluigi Collina'dan tarihi çağrı!