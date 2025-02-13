Ne pasaport ne vize… Sadece kimlikle girilebilecek o ülkeler!

Ne pasaport ne vize… Sadece kimlikle girilebilecek o ülkeler!

Yurtdışı tatil planı yapan birçok yurttaş pasaport istemeyen ve sadece kimlikle gidilen ülkeleri merak ediyor. Pegasus, ‘Pasaportsuz Gidilen Ülkeler’in listesini paylaştı.

Haber Merkezi
13 Şubat 2025 Perşembe, 15:52
Ne pasaport ne vize… Sadece kimlikle girilebilecek o ülkeler!

Yurtdışı tatil planı yapan birçok yurttaş pasaport istemeyen ve sadece kimlikle gidilen ülkeleri merak ediyor. Pegasus, ‘Pasaportsuz Gidilen Ülkeler’in listesini paylaştı.

Ne pasaport ne vize… Sadece kimlikle girilebilecek o ülkeler!

GÜRCİSTAN

Turist olarak Gürcistan’ı ziyaret etmek isterseniz 1 yıla kadar ülkeye vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ayrıca pasaportsuz turlara katılabilir, sadece kimlik göstererek seyahat edebilirsiniz.

Ne pasaport ne vize… Sadece kimlikle girilebilecek o ülkeler!

AZERBAYCAN

Türkiye ile olan vize uygulaması kaldırılan Azerbaycan'a vize almadan, pasaport göstermeden sadece yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik belgenizle seyahat edebilirsiniz. Bu vize muafiyetine bağlı olarak iki ülke vatandaşları 90 günü aşmamak kaydıyla pasaportsuz giriş-çıkış yapabilirler.

Ne pasaport ne vize… Sadece kimlikle girilebilecek o ülkeler!

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor. 30 güne kadar vize almaya ihityaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni keşfetmeye yeni çipli kimlik kartınızı göstererek gidebilirsiniz. 

Ne pasaport ne vize… Sadece kimlikle girilebilecek o ülkeler!

MOLDOVA

Türk vatandaşlarının çipli kimlik kartıyla vize almadan seyahat edebileceği son ülke Moldova. 90 günü aşmayacak seyahatleriniz için vize muafiyetinden yararlanarak ülkeye giriş yapabilirsiniz.

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