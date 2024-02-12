Tarihte yaşanacak en iyi zaman hangisiydi?

Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:14

Güncelleme: 12.02.2024 - 15:14

İnsanlık tarihi, sayısız dönem, olay ve dönüm noktasıyla doludur. Her bir zaman dilimi, kendi özellikleri ve önemiyle öne çıkar. Ancak "en iyi" zamanın hangisi olduğunu belirlemek, kişisel tercihler ve bakış açılarına bağlıdır. İşte tarih boyunca yaşanabilecek en iyi zamanlardan bazıları ve onların benzersiz özellikleri...

Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri

Bu Çağı Bu Kadar Harika Kılan Neydi?

İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda Amerika Birleşik Devletleri benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme yaşadı. Birdenbire mavi yakalı Amerikalılar, bir zamanlar "birinci sınıf" olarak kabul edilen lüksleri satın almaya gücü yetti. Fabrika işçileri televizyonları, arabaları ve kendi evlerini satın aldılar. Amerikalıların maaşları daha yüksekti, daha fazla boş zamanları vardı ve harcanabilir gelirleri vardı. Haftada 40 saatlik çalışma norm haline geldi. Amerikalıların çoğu ücretli tatillerden de keyif alıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın başında Amerika Birleşik Devletleri'nde sekiz büyük banliyö alışveriş merkezi vardı, ancak 1960'a gelindiğinde bu sayı 3.840'a ulaştı.

MÖ Beşinci Yüzyıl Atina

Bu Çağı Bu Kadar Harika Kılan Neydi?

Atina'da tüm erkek vatandaşlar, zenginliklerine, eğitim düzeylerine veya sınıflarına bakılmaksızın eşit hak ve özgürlüklere sahipti. Zenginlik nüfus genelinde nispeten iyi dağılmıştı.

Atina'nın bir erkek vatandaşı olarak, kendinizi tıbbın babası ile felsefenin babası arasında bir hamamda bulurken, tarihin babası işiniz bittiğinde sizin yerinizi almak için sıraya girer. Atina'nın özgürlüğü ve barışı, fikirleri Batı medeniyetinin temel taşları haline gelen Aristoteles, Platon ve Hipokrat'ın da aralarında bulunduğu bir bilim adamları topluluğunun ilgisini çekti.

Şehirde tiyatro, edebiyat, mimari ve sanat gelişti. Yemekler de fena değildi; düzenli bir diyet meyve, peynir ve şaraba batırılmış ekmeği içeriyordu. Atinalılar bütün yemeklerinde şarap içerlerdi; sudan sonra en yaygın ikinci içecekti.

Meiji Dönemi Japonya

Bu Çağı Bu Kadar Harika Kılan Neydi?

“Mejii Restorasyonu” sırasında Japonya imparatoru kontrolü Tokugawa klanından ve samuraylardan geri aldı. Yeni hükümet feodal sosyal sistemi kaldırdı ve Japonya'yı modern bir ülke haline getirdi.

Sadece birkaç on yıl içinde Japonya birinci sınıf bir ulaşım sistemine, gelişmiş bir eğitim sistemine ve güçlü bir orduya sahip oldu. Japonya ve Rusya'nın Kore'deki çatışan iddiaları, Japonya'nın savaşta Rusya'yı yenmesine yol açtı .

Japonya, Batı Avrupa'ya dikkate alınması gereken bir güç olduğunu gösterdi ve böylece sömürge istilası korkusu olmadan Batı ile ticaret yapabildi.

Rönesans İtalya

Bu Çağı Bu Kadar Harika Kılan Neydi?

Tarihte yaşamak için en iyi zamanlardan biri trajediden doğmuştur. Kara Ölüm'ün Avrupa nüfusunun üçte birinden fazlasını yok etmesinin ardından İtalya, "Rönesans" olarak bilinen ekonomik, kültürel ve sanatsal bir "yeniden doğuş" yaşadı.

Vebadan çok fazla insan öldüğü için işçiler daha adil muamele ve daha yüksek ücret talep edebildiler. Ekonomi toparlanarak sanat ve kültürün gelişmesine olanak sağladı. İtalyan şehir devletlerindeki zengin bankacılar ve tüccarlar, sanatçıların, yazarların, mimarların ve bilim adamlarının patronu haline geldi. Örneğin, Floransa'nın Medici ailesi Michelangelo, Raphael, Donatello, Leonardo da Vinci ve Galileo'ya sponsorluk yaparak onların tam zamanlı olarak bilimsel keşiflere ve sanatsal yeniliklere odaklanmalarına olanak tanıdı.

Sekizinci Yüzyıl Bağdat

Bu Çağı Bu Kadar Harika Kılan Neydi?

Bağdat İslam'ın Altın Çağı'nda öğrenimin merkeziydi . Ticaret yollarının merkezinde yer alması nedeniyle inanılmaz zenginleşen Bağdat, parklar, çarşılar, çeşmeler, camiler ve okullarla donatıldı.

Bağdat'ın Bilgelik Evi imparatorluğun her köşesinden entelektüelleri kendine çekiyordu. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar ünlü eserleri tercüme etmek ve matematik, tıp, astronomi, sosyoloji ve coğrafya da dahil olmak üzere neredeyse her alanda insanlığın bilgisini artırmak için birlikte çalıştılar. Hükümet akademisyenlere ödül verdi ve onlara günümüzün spor yıldızlarının maaşına eşdeğer maaşlar ödedi.

11. Yüzyıl Çin'i

Bu Çağı Bu Kadar Harika Kılan Neydi?

Song hanedanı bazen "Çin'in Altın Çağı"nın ikinci kısmı olarak anılır. Bu süre zarfında Çinli mucitler kağıt ve matbaayı, pusulayı ve çay içmeyi geliştirdiler. Ayrıca öncelikle kutlama havai fişekleri için kullandıkları barutu da icat ettiler. Song'un silah geliştirme konusunda endişelenmesine gerek yoktu çünkü tek bir imparatorun yönetimi altında barış içinde yaşıyorlardı.

Tarımsal yenilikler ve küçük ev endüstrilerinin hızlı büyümesi sayesinde Çin vatandaşlarının çoğunluğu ekonomik güvenlik içinde yaşadı . Kanal kilitlerinin icadıyla imalat ve tarım ürünlerinin dağıtımı giderek daha verimli hale geldi. Ticaret patlama yaşıyordu.

Orta sınıf vatandaşlar yeni ve hareketli şehirlere taşındı. Marco Polo Çin'i ziyaret ettiğinde, şehirlerinin hem mimari harikası hem de pratik organizasyon açısından Avrupa şehirlerini çok geride bıraktığına hayret etti.