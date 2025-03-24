Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:02

Güncelleme: 24.03.2025 - 12:02

Usta sanatçı Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay’dan acı haber geldi. Nazım Hikmet Vakfı, Günay’ın vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tarık Akan’ın 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir acı yaşayan Günay, duygularını "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle dile getirmişti.

ACUN GÜNAY KİMDİR?

Sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başlayan Acun Günay, 1987 yılında Yağmur Kaçakları filminde rol aldı. Uzun yıllar boyunca Tarık Akan’ın hayat arkadaşı olan Günay, gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.