Tarık Mengüç'ten çarpıcı açıklama: 'Servet ödedim'

Yayınlanma: 29.04.2024 - 14:41

Güncelleme: 29.04.2024 - 14:41

Tarık Mengüç, alışverişe çıktığı Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıdı.

Oğlu Baran'ın kendisi gibi şarkıcı olduğunu anlatan Mengüç "Oğlum 20 yaşına geldi. İlk düetini Edis ile 'Ayyaş' şarkısına yapmıştı.

Oğlumun şimdi tek başına söylediği şarkısı çıktı. Gururluyum. Baran benimle üç yaşında düet yaptı. İşletme okudu derken müzik sektörünü tercih etti. Biz ezildik ama yeni nesil ezilmiyor, kaymağını yiyor. Baran'ın ekibi çok iyi... Ben ona dokundum ve ilerlesin. Dünya starı olabilir. Çünkü dansta iyi, şarkıda iyi ve klip yönetmenleri iyi... Piyasayı sallayacak. Ona inanıyorum. Karizması yerinde... Aileye saygısını esirgemiyor. Güzel yetişti. Ondan razıyım" dedi.

Mengüç, "Siz ne tür zorluklar yaşadınız?" sorusuna, "Ben bir şekilde popüler oldum ama zor zamanlar geçirdik. Dostlarım sayesinde kolay atlattım. Tarık Mengüç hiçbir zaman ezildiğini göstermedi. Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca... Kimseye bir şey söylemedim, kendi yağımda kavruldum. Servet ödedim ve sözleşmemi geri aldım. O zamandan bu zamana kadar Tarık Mengüç tek başına savaştı" diye yanıt verdi.

