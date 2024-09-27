Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:56

Güncelleme: 27.09.2024 - 17:56

Show Tv'de yayın hayatına başlayacak olan Kalpazan dizisinde yer alacak Deniz Baysal'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Kalpazan dizisinin Ayşe'si Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal Yurtcu 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.

İlk olarak, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yılının yaz ayında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı "Kainat Gencer" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

DENİZ BAYSAL EVLİ Mİ?

Deniz Baysal 2019 yılında Barış Yurtçu ile evlendi.

DENİZ BAYSAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2011 - Bitmeyen Şarkı

2011 - Derin Sular (Nisan)

2012 - Babalar ve Evlatlar

2012 - Kayıp Şehir (Şehnaz)

2013 - Aşk Ekmek Hayaller (Karaca Yılmaz)

2014-2015 - Kaçak Gelinler (Kainat Gencer)

2015 - Can Bedenden Çıkmayınca (Eylem)

2015 - Beyaz Yalan (Alara Korel / Melek Yılmaz)

2016 - Sevda Kuşun Kanadında (Tümay Erbay)

2016 - Rüzgarın Kalbi (Zeynep)

2017-2018 - Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan Çamkıran)

2018-2019 - Söz (Savcı Derya Dumansız)

2020 - Hizmetçiler (Ela Sönmez)

2022 - Kaçış (Elvin)

2021-2023 - Teşkilat (Zehra Balaban)

2023-2024 - Ne Gemiler Yaktım (Yasemin Durulmaz)

DENİZ BAYSAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2016 - Sol Şerit (Yasemin)

2017 - Bamsı Beyrek (Banu Çiçek)

2019 - 7. Koğuştaki Mucize (Mine Öğretmen)