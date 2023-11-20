Tarkan hastalığını ilk kez açıkladı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:19

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:19

Ünlü şarkıcı Tarkan, kimsenin bilmediği hastalığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yoğun konser programına Kazakistan’da sahne alarak devam eden Tarkan, 17 Kasım Cuma günü izleyicileriyle buluştu. Tarkan, prova yaparken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

"AH BENİM ŞU SİMETRİ TAKINTIM..."

Sahnede yere çöktüğü anları paylaşan Tarkan, gözüne takılan hoparlörün duruşunu düzelttiği anları takıntısını açıklayarak paylaştı. Tarkan, yayınladığı hikayesinin altına şu notu düştü: "Ah benim şu simetri takıntım." Bu notla birlikte şarkıcının simetri hastası olduğu öğrenildi.