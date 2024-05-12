Tarkan kesenin ağzını açtı: Milyonluk tekne aldı

Tarkan yaz için kararını verdi. Milyonluk yat alarak gündeme gelen Tarkan ailesiyle mavi yolculuğa çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 17:35
Tarkan kesenin ağzını açtı: Milyonluk tekne aldı
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Pınar Tevetoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Liya adında bir kızı bulunan megastar Tarkan, eşiyle 8'inci evlilik yıl dönümlerini Boğaz'da teknede kutlamıştı.

Eşiyle romantik pozlarını da paylaşan Tarkan'ın aşk dolu paylaşımları gündem olmuştu. 

10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın yazısını göre megastar bir yat aldı. İddiaya göre ailesiyle rahat bir tatil için kesenin ağzını açan Tarkan yaz planını yaptı.

Milyon Euroluk yatıyla haziranda ‘Mavi Yolculuk’a çıkacak olan Tarkan ve ailesi İspanya, İtalya, Fransa sahillerini gezecekler.

İddialara göre Tarkan'ın aldığı mega yatın dekorasyonunu da eşi Pınar Tevetoğlu yapmış.


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